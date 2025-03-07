«Московская Масленица»: старинная атмосфера на улице Перерве

Первая мысль — кто придумал эту красоту? Торговые ряды украшены под старину. По дорожке ходит сам Иван-Царевич, а центр площадки стал купеческой гостиной, где можно выпить чаю и отведать блинчиков. Да еще и научиться печь самим!





Блины на площадке подают с разными начинками. Одни — с медом, другие — со сметаной. По старинному русскому поверью, чем больше блинов съедят на Масленицу, тем удачнее будет год!





Были и игры. Например, горелки или ручеек. А в павильоне «Миллион призов» выдавали уютные подарки. Например, тарелки или прихватки. Как раз для праздничного стола!





Подробнее о прошедшем фестивале «Московская Масленица» можно прочитать на официальном сайте.