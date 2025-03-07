«Московская Масленица»: старинная атмосфера на улице Перерве

А вы заметили, что в город вновь пришла весна? В столице завершился традиционный фестиваль «Московская Масленица», гости которого устроили дружные проводы зимы и встретили долгожданное тепло! Фестиваль проходил с 21 февраля по 2 марта и вошел в цикл мероприятий «Зима в Москве». Одна из площадок располагалась на улице Перерве.
Первая мысль — кто придумал эту красоту? Торговые ряды украшены под старину. По дорожке ходит сам Иван-Царевич, а центр площадки стал купеческой гостиной, где можно выпить чаю и отведать блинчиков. Да еще и научиться печь самим!
Блины на площадке подают с разными начинками. Одни — с медом, другие — со сметаной. По старинному русскому поверью, чем больше блинов съедят на Масленицу, тем удачнее будет год!
Были и игры. Например, горелки или ручеек. А в павильоне «Миллион призов» выдавали уютные подарки. Например, тарелки или прихватки. Как раз для праздничного стола!
Подробнее о прошедшем фестивале «Московская Масленица» можно прочитать на официальном сайте.