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Космический корабль Starship второй раз с начала года взорвался во время испытательного полета
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В компании SpaceX заявили об очередной потере связи undefined
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Космический корабль Starship второй раз с начала года взорвался во время испытательного полета

В компании SpaceX заявили об очередной потере связи

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX взорвался во время восьмого испытательного запуска примерно через 10 минут после запуска, сообщила «Русская служба Би-Би-Си».


Вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль начал хаотично вращаться, из него полетели искры, а затем связь с ним прервалась, добавляет издание.


При этом ракета-носитель Super Heavy благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в американском штате Техас, отмечается в сообщении. Представитель SpaceX подтвердил, что с кораблем была потеряна связь, «как и в прошлый раз».


Предыдущий запуск Starship состоялся 17 января. Верхняя ступень ракеты также разрушилась вскоре после запуска из Техаса.

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#корабль #взрыв #spacex
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