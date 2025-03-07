Космический корабль Starship второй раз с начала года взорвался во время испытательного полета

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX взорвался во время восьмого испытательного запуска примерно через 10 минут после запуска, сообщила «Русская служба Би-Би-Си».





Вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль начал хаотично вращаться, из него полетели искры, а затем связь с ним прервалась, добавляет издание.





При этом ракета-носитель Super Heavy благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в американском штате Техас, отмечается в сообщении. Представитель SpaceX подтвердил, что с кораблем была потеряна связь, «как и в прошлый раз».





Предыдущий запуск Starship состоялся 17 января. Верхняя ступень ракеты также разрушилась вскоре после запуска из Техаса.