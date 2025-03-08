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Блогер Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
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Ранее сообщалось, что девушка была доставлена на допрос undefined
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Блогер Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Ранее сообщалось, что девушка была доставлена на допрос

Блогер Александра Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Москве.


Сегодня, 8 марта, в течение нескольких часов продолжался допрос Митрошиной. Она останется под стражей как минимум до 10 марта — в понедельник ей изберут меру пресечения.


По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. В ведомстве отметили, что блогер легализовала часть суммы, купив недвижимость в Москве. В ближайшее время Митрошину доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу. В СК добавили, что расследование продолжается.


В рамках расследования уголовного дела следователи изучают сведения о финансовых операциях блогера, уточнили в СК. Также Митрошину проверят на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.


Митрошину задержали в аэропорту Сочи 7 марта. Блогер прилетела из Дубая, куда перебралась после начала СВО.

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#задержание #отмывание денег #блогер
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