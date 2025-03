Алаудинов: Российская армия пошла в наступление на всех участках в Курской области

В своем Telegram-канале он указал, что «противник бросает позиции, покидает насиженные участки». По словам командира спецназа «Ахмат», все российские подразделения, которые находятся в Курской области, пошли в наступление.

«Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо», — подчеркнул он.

Алаудинов поблагодарил всех воюющих на Курском направлении российских солдат за их мужество и героизм.

Ранее газета The New York Post писала, что ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель из-за больших потерь и продвижения ВС РФ. По данным The Telegraph, около 10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в регионе.