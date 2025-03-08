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Алаудинов: Российская армия пошла в наступление на всех участках в Курской области
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Противник бросает позиции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ undefined
Новости

Алаудинов: Российская армия пошла в наступление на всех участках в Курской области

Противник бросает позиции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

Российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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В своем Telegram-канале он указал, что «противник бросает позиции, покидает насиженные участки». По словам командира спецназа «Ахмат», все российские подразделения, которые находятся в Курской области, пошли в наступление. 

 

«Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо», — подчеркнул он.

 

Алаудинов поблагодарил всех воюющих на Курском направлении российских солдат за их мужество и героизм.

 

Ранее газета The New York Post писала, что ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель из-за больших потерь и продвижения ВС РФ. По данным The Telegraph, около 10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в регионе. 

#курск #сво #алаудинов
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