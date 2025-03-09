В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 88 украинских беспилотников

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны России.





52 БПЛА нейтрализованы над территорией Белгородской области, 13 — над Липецкой, девять дронов — над Ростовской, восемь БПЛА — над Воронежской областью.





Также три дрона уничтожено в Астраханской области и по одному — в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях, рассказали в ведомстве.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ пытались более чем 130 БПЛА атаковать территорию региона за прошедшие сутки.