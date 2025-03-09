Новости
Новости 18+
St
В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 88 украинских беспилотников
18+
Над Белгородской областью уничтожено 52 дрона undefined
Новости

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 88 украинских беспилотников

Над Белгородской областью уничтожено 52 дрона

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны России. 


52 БПЛА нейтрализованы над территорией Белгородской области, 13 — над Липецкой, девять дронов — над Ростовской, восемь БПЛА — над Воронежской областью.


Также три дрона уничтожено в Астраханской области и по одному — в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях, рассказали в ведомстве.


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ пытались более чем 130 БПЛА атаковать территорию региона за прошедшие сутки. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#пво #минобороны рф #сво #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...