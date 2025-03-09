Илон Маск предупредил Киев об обрушении украинского фронта в случае отключения Starlink

Предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — костяк украинской армии. По словам Маска, если он решит отключить ее, то линия фронта ВСУ рухнет.





Бизнесмен добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».





«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил Маск.





Ранее США уже пригрозили Украине отключением спутникового интернета Starlink, который принадлежит компании SpaceX Илона Маска, если Киев откажется от сделки по ресурсам. Об этом писало агентство Reuters.





Украинские военные используют Starlink для коммуникации, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. К апрелю 2023 года у украинской стороны было 42 тысячи терминалов Starlink.





Маск в 2022 году не предоставил ВСУ доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма, чтобы не допустить «эскалации конфликта».