Неделя в трубопроводе: как российские военные прорвались в Суджу

Российские военные 9 марта зашли в тыл Вооруженных сил Украины под Суджей Курской области через газовый трубопровод. Бойцы провели под землей около недели, используя противогазы и кислородные баллоны. Daily Storm собрал главное об операции.
Как проходила операция
Российские военные прошли по газовой трубе около 16 километров, сообщила военный корреспондент Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. По ее данным, вся операция заняла неделю. Два дня военные продвигались по трубам, еще четыре дня сидели в трубе, чтобы отдохнуть и выбрать наиболее подходящее время для атаки.
Так как труба ранее использовалась для поставки газа, находиться в ней без дополнительной защиты было невозможно. Военкор рассказала, что российские военные использовали изолирующие противогазы. Кроме того, в трубу заранее закачали воздух с помощью кислородных баллонов. Кашеварова утверждает, что, несмотря на все усилия, бойцы отравились метаном.
Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» уточнил, что операция была проведена в условиях строгой конфиденциальности, военнослужащие не имели возможности уведомить близких о своих намерениях или попрощаться с ними. Они осознавали риски, связанные с такими действиями, как до начала операции, так и в ходе нее.
Из газовой трубы военные записали видеопоздравление с 8 Марта. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», находящиеся в тылу ВСУ российские военные взяли под контроль населенные пункты Правда, Зазулевка, Ивашковский и Агроном.
Сколько военных прошло через трубопровод
В операции участвовали более 800 российских военнослужащих и добровольцев, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).
Собеседники издания рассказали, что через трубопровод в Суджу вошли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток», которые подчиняются непосредственно командованию ДШК. Также в ней были задействованы подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа Аида из спецназа «Ахмат».
Что сообщили власти
Минобороны России прошедшую операцию не комментировало. Генштаб ВСУ подтвердил, что российские военные проникли в Суджу через газопровод, пишет украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что российские бойцы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа». Генштаб утверждает, что в Курской области сложная обстановка, но она находится «под контролем украинского командования».
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что один из участников СВО, представившийся Моисеем, обратился в администрацию региона с просьбой передать кислородные баллоны. По словам главы региона, боец не сообщил никаких подробностей и не назвал своих точных данных.
В результате власти Курской области не стали направлять помощь «непонятно куда и кому». Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что это был один из его подчиненных, участвующий в операции.
Алаудинов отметил, что у бойца не было никаких полномочий напрямую обращаться за помощью к региону. Командир «Ахмата» выразил возмущение его действиями и добавил, что с ним еще предстоят разбирательства.