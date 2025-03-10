Неделя в трубопроводе: как российские военные прорвались в Суджу

Российские военные 9 марта зашли в тыл Вооруженных сил Украины под Суджей Курской области через газовый трубопровод. Бойцы провели под землей около недели, используя противогазы и кислородные баллоны. Daily Storm собрал главное об операции.





Как проходила операция





Российские военные прошли по газовой трубе около 16 километров, сообщила военный корреспондент Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. По ее данным, вся операция заняла неделю. Два дня военные продвигались по трубам, еще четыре дня сидели в трубе, чтобы отдохнуть и выбрать наиболее подходящее время для атаки.





Так как труба ранее использовалась для поставки газа, находиться в ней без дополнительной защиты было невозможно. Военкор рассказала, что российские военные использовали изолирующие противогазы. Кроме того, в трубу заранее закачали воздух с помощью кислородных баллонов. Кашеварова утверждает, что, несмотря на все усилия, бойцы отравились метаном.





Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» уточнил, что операция была проведена в условиях строгой конфиденциальности, военнослужащие не имели возможности уведомить близких о своих намерениях или попрощаться с ними. Они осознавали риски, связанные с такими действиями, как до начала операции, так и в ходе нее.





Из газовой трубы военные записали видеопоздравление с 8 Марта. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», находящиеся в тылу ВСУ российские военные взяли под контроль населенные пункты Правда, Зазулевка, Ивашковский и Агроном.