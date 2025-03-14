Убийца бывшего участника «Правого сектора» Демьяна Ганула мог служить в морской пехоте ВСУ и участвовать в АТО в Донбассе

Кроме совместных фотографий с военнослужащими, Лисовский размещал на своей странице последствия обстрела Широкино Донецкой области (снимки совпадают с кадрами из старых публикаций СМИ). В 2014-2015 годах в этом районе шли активные боевые действия между ВСУ и ополченцами ДНР. Из этого можно предположить, что Кочу участвовал в «антитеррористической операции» в Донбассе.





Через несколько часов после убийства глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого. У него нашли оружие, которым, возможно, было совершено преступление.





Чем известен Ганул





Российские СМИ называют украинского активиста, бывшего участника «Правого сектора» организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Здание подожгли в ходе столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана. Огонь унес жизни более 40 человек. После трагедии он организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в честь сгоревших антимайдановцев.





Также Ганул широко известен тем, что боролся в Одессе с «имперскими» и советскими памятниками — Екатерине II, Пушкину, советским воинам. В последнее время Ганул активно «боролся» против тех, кто критиковал мобилизацию. Наиболее скандальный случай произошел летом 2024 года, когда радикал избил одесского фитнес-тренера, после того как тот раскритиковал ТЦК. Затем тренер пропал и оказался, предположительно, в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, изнасиловали. Сам Ганул не воевал.





Убийство произошло на следующий день после того, как ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений в Одессе. Суд постановил, что власти недостаточно сделали для спасения людей в пожаре и последующего расследования. Судьи присудили компенсации родственникам погибших и выжившим.





* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.