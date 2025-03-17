Сколько конфискованных у россиян вещей было передано для нужд армии в 2024 году

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что в 2024 году Министерству обороны передано около 514,9 тысячи единиц имущества, ранее конфискованного у граждан России. Об этом говорится в письме ФССП для Daily Storm. Однако конкретные данные о категориях и стоимости переданного не разглашаются. По словам представителей службы приставов, такой учет не ведется, а территориальные органы не обязаны фиксировать детали передачи имущества армии.





Какие вещи попали в распоряжение военных





Согласно постановлению правительства от сентября 2023 года, Минобороны может получать обращенное в доход государства имущество. В список входят автомобили, строительная и инженерная техника, продукция бытового назначения, а также другие категории, включая древесину и табачные изделия.





В ФССП напомнили, что «конфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии у должника или иных лиц имущества, указанного в исполнительном документе, и передаче его государственным органам или организациям для обращения в государственную собственность».





Данных о переданном имуществе нет





В ФССП признались, что специальный учет количества, моделей, годов выпуска или стоимости переданных транспортных средств и других предметов не ведется.





«У территориальных органов ФССП России не предусмотрены показатели эффективности по количеству изъятых и переданных на нужды армии транспортных средств», — отметили в ведомстве.





В июне 2024 года Дмитрий Аристов на XII Петербургском международном юридическом форуме сообщил, что только за последнее время Минобороны получило более 190 тысяч единиц конфиската. Среди них оказались самые разнообразные предметы — от бытовой техники до автомобилей.





Все это было изъято у правонарушителей по решениям судов за совершенные преступления или административные нарушения, такие как вождение в состоянии опьянения или незаконная охота.