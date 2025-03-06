Армия Франции. Готова ли Пятая республика к войне?

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия является угрозой для его страны и Европейского союза. Политик также объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия страны и добавил, что Париж будет больше инвестировать в оборону. В Москве посчитали «ядерную риторику» Макрона угрозой России. Какие войска в случае прямого военного противостояния может выставить Франция в зоне СВО? Разбор Daily Storm.





Макрон в своем обращении к нации от 5 марта ничего не сказал о введении в стране полной или частичной мобилизации. Глава государства также не объявил о введении военного положения (согласно Конституции Франции, «осадного положения»).





Вооруженные силы Франции





В ВС Франции входят пять видов войск: военно-морской флот, воздушно-космические силы, национальная жандармерия, сухопутные войска и вспомогательные подразделения медицинской службы.