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Армия Франции. Готова ли Пятая республика к войне?
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Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Европы и объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия страны Коллаж: Daily Storm
Детали

Армия Франции. Готова ли Пятая республика к войне?

Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Европы и объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия страны

Коллаж: Daily Storm

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия является угрозой для его страны и Европейского союза. Политик также объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия страны и добавил, что Париж будет больше инвестировать в оборону. В Москве посчитали «ядерную риторику» Макрона угрозой России. Какие войска в случае прямого военного противостояния может выставить Франция в зоне СВО? Разбор Daily Storm.


Макрон в своем обращении к нации от 5 марта ничего не сказал о введении в стране полной или частичной мобилизации. Глава государства также не объявил о введении военного положения (согласно Конституции Франции, «осадного положения»).


Вооруженные силы Франции


В ВС Франции входят пять видов войск: военно-морской флот, воздушно-космические силы, национальная жандармерия, сухопутные войска и вспомогательные подразделения медицинской службы.

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Вооруженные силы Франции
Вооруженные силы Франции Фото: Global Look Press / Moritz Frankenberg

Общая численность французской армии составляет 203,25 тысячи человек регулярного состава и 41,05 тысячи человек резерва (здесь и далее — данные на февраль 2022 года). Эти 40 тысяч резервистов могут быть призваны по мобилизации. Годовой бюджет — 57,1 миллиарда долларов.


В Сухопутных войсках (СВ) 114,7 тысячи человек. Сюда входят в том числе полк реактивных систем залпового огня, два полка радиоэлектронной борьбы, разведывательный батальон, полк радиационной, химической, биологической защиты, а также французский иностранный легион.


В иностранный легион входят преимущественно граждане зарубежных стран. В апреле 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что 1,5 тысячи французских военных могут перебросить на Украину. В мае бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что на Украину направили солдат французского Иностранного легиона. По информации Брайена, которые совпадают с заявлением российского МИДа, всего планировалось перебросить около 1,5 тысячи военнослужащих.

Французские солдаты
Французские солдаты Фото: Global Look Press / Yvan Sonh

По тем же данным на февраль 2022 года, на вооружении сухопутных войск ВС Франции в том числе: 222 танка «Леклерк»; 110 противотанковых ракетных комплексов; 265 орудий полевой артиллерии, включая 13 реактивных систем залпового огня и 132 буксируемых миномета; 67 специальных ударных вертолетов; 23 разведывательных дрона.


Численность Военно-воздушных сил (ВВС) — 40,45 тысячи человек. У них на вооружении 207 тактических истребителя, восемь разведывательно-ударных американских беспилотника. Еще 64 зенитных ракетных комплекса входят в состав противовоздушной обороны.


В военно-морских силах (ВМС) 44,1 тысячи человек. У ВМС четыре атомные подлодки; авианосец «Шарль де Голль»; три эскадронных миноносца и 18 фрегатов с управляемым ракетным оружием. В распоряжении авиации ВМС 42 тактических истребителя.


У Франции четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами типа «Триумфан» (по 16 баллистических ракет), 20 тактических истребителей «Рафаль-В», три космических системы связи и четыре космических системы разведки.

Французские военные
Французские военные Фото: Global Look Press / Alexander Welscher

Мобилизация


В Армии Франции служат только по контракту. Обязательный призыв отменен. 


С 2019 года в стране действует программа «Универсальная национальная служба». По ней юноши и девушки от 15 до 17 лет проходят добровольные месячные сборы, за время которых знакомятся с работой военных и правоохранителей.


20 января 2025 года Эммануэль Макрон предложил мобилизовать молодежь из числа добровольцев, проходящих военную подготовку. Он выразил надежду, что эти люди смогут в будущем укрепить Вооруженные силы.

Французская военная техника
Французская военная техника Фото: Global Look Press / Igor Fereira

Франция может использовать резервную систему национальной безопасности для мобилизации дополнительных подкреплений в особенно серьезных ситуациях. Речь идет о случае «крупного кризиса, масштабы которого ставят под угрозу непрерывность деятельности государства; безопасность населения или выживаемость нации».


Два вида резервов относятся к военному:


 — гражданской обороны и безопасности;

 — оперативный. 


Первый состоит из добровольцев, одобренных военными властями на основании их навыков и опыта. Второй — из граждан с военным опытом или без него, которые добровольно согласились пополнить ряды армии в среднем на 25 дней в году. 


Другой уровень мобилизации, всеобщий, не объявлялся во Франции с 1939 года, то есть с начала Второй мировой войны. Порядок всеобщей мобилизации прописан в Кодексе обороны. Там не даны конкретные указания на общее число подлежащих мобилизации и отмечены лишь общие положения, что предписано делать правительству страны и гражданам.


Что Франция передала Украине


Министерство обороны Франции 4 марта отчиталось о военной помощи Украине с 24 февраля 2022 года. В отчете указаны поставки до 1 мая 2024 года.

Украинские военные используют французское зенитное орудие
Украинские военные используют французское зенитное орудие Фото: Global Look Press / Cover

Общая сумма поддержки — 5,135 миллиарда евро. Из них Париж передал Киеву военную технику на сумму 3,035 миллиарда евро и еще 2,1 миллиарда евро пожертвовал в Европейский фонд мира (EPF). 


В числе поставок Франции до 1 мая 2024 года:


— управляемые авиационные бомбы AASM (число не раскрывается);

— 63 авиационные бомбы Mk 81;

— ракеты класса «воздух-земля» SCALP (число не раскрывается);

— 4600 противотанковых мин;

1002 ракетные пусковые установки АТ4;

— 18 противотанковых ракетных комплекса MILAN;

— ракеты для комплекса MILAN (число не раскрывается);

— 13 тысяч гранат;

— пять грузовиков TRM 10000 и шесть грузовиков GBC 180;

— 49 катеров с надувными бортами Zodiac FUTURA.

Управляемая авиационная бомба AASM
Управляемая авиационная бомба AASM Фото: Global Look Press / Xinhua

Минобороны отмечает, что около 12 тысяч украинских солдат прошли подготовку в армиях Польши и Франции.


Также Париж заявил, что «вкладывается в безопасность восточного фланга Европы». Для этого были развернуты французские сухопутные силы в Румынии и Эстонии; воздушные силы — в Литве, морские — на Балтике и в Средиземноморье.


Армия России


Президент России Владимир Путин с 1 декабря 2024 года увеличил численность военнослужащих Вооруженных сил на 180 тысяч человек. Штатная численность ВС составляет 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.

По данным на январь 2024 года, у России 2822 ядерные боеголовки в числе стратегического ядерного оружия и еще 1588 в числе тактического. Стратегическое оружие используется для поражения глобальных целей, тактическое — конкретных.


Большая часть всех боезарядов в мире (84,4%) принадлежит России и США. Количество развернутых боеголовок у Москвы и Вашингтона почти одинаковое — 1710 и 1770.

#франция #макрон #вооруженные силы #армия #оборона
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