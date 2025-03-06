Почему цветы такие дорогие 8 Марта?

Цветы — традиционный подарок на 8 Марта, и перед праздником цены на них взлетают. Однако в течение года букеты тоже стоят значительно дороже, чем могли бы. Дело в том, что покупатель платит не только за сам цветок, но и за связанные с ним расходы продавцов. Причем сразу нескольких. Из чего конкретно складывается стоимость цветов в России, узнал Daily Storm.





Как цветы оказываются на прилавках





В российских магазинах продаются импортные и отечественные цветы. В стране их выращивают во многих регионах, например, в Калужской области, в Московской, в Краснодарском крае. Хозяйка цветочной мастерской Lana Flowers Светлана Кулебякина рассказывает, что в краснодарские тюльпаны «роскошные», но их мало и стоят они дорого. А вот голландские, по ее словам, стоят столько же, сколько и в прошлом году.





Цветы из Нидерландов приезжают в Россию с аукционов. Их покупают и привозят оптовые цветочные базы, они же продают растения магазинам, а магазины — конечному покупателю. Если сеть магазинов достаточно крупная, то она может и не пользоваться услугами баз. Самые масштабные аукционы проходят в голландских деревнях Алсмер и Рейнсбург, в городе Налдвейк и в некоторых других.





Директор по развитию мастерской «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский объяснил, как работают эти аукционы: «Вы, например, производитель, у вас есть свои теплицы. Вам сложно найти конечного покупателя, потому что вы сосредоточены на том, что выращиваете классный цветок, вовремя его срезаете, пакуете и хотите, чтобы у вас был покупатель. Вы приходите на биржу, платите какую-то комиссию этой бирже, а она выставляет ваш цветок. Его видит множество покупателей, дальше происходят торги. Кто дает выше стоимость, тот, соответственно, у вас цветок и выкупает».





После аукциона цветы упаковывают и везут в Россию. «Раньше логистика была простая, — говорит Сухаржевский, — то есть из Нидерландов цветок ехал через Польшу, напрямую приезжал к нам. Сейчас цветок едет разными окольными путями». При этом зелень, которая используется для украшения букетов, из-за санкций ЕС едет отдельно от цветов. В России цветы сначала поступают на склад оптовой базы, а уже оттуда доставляются в магазины.





О том, что происходит дальше, рассказывает флорист на фрилансе и декоратор Валентина Васильева: «Потом, когда цветок приезжает в руки флористам, флорист его подрезает, ставит на воду, на так называемый отпой. Розам минимум шесть часов, тюльпаны отпиваются побыстрее. После этого цветок обрабатывется, очищается от ненужных листьев, шипов, каких-то некрасивых рубашек [самые крайние лепестки], и дальше уже флорист собирает букет».





Насколько магазины увеличивают стоимость





Стоимость цветов на аукционе и в магазине кардинально отличается, отмечает Георгий Сухаржевский. По его словам, цветы могут закупать по 60 рублей, а продавать за 300 рублей, «наценка составляет от 200 до 400 процентов». Многое зависит от конкретного растения и ситуации на рынке, подчеркивает хозяйка цветочной мастерской Lana Flowers Светлана Кулебякина.





Согласно каталогу одной из голландских фирм, специализирующихся на поставках цветов в Россию, оптовая цена на розы начинается от 14 рублей за штуку, а на тюльпаны — от 20 рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2025 года.





При этом у российских компаний, которые поставляют зарубежные цветы магазинам «под ключ», ценник выше. Одна из таких фирм продает голландские розы от 40 рублей за штуку, а тюльпаны — от 50 рублей. Примерно такие же цены указывают оптовики, которые предлагают цветы, выращенные на юге России.