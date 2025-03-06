Почему цветы такие дорогие 8 Марта?

Цветы — традиционный подарок на 8 Марта, и перед праздником цены на них взлетают. Однако в течение года букеты тоже стоят значительно дороже, чем могли бы. Дело в том, что покупатель платит не только за сам цветок, но и за связанные с ним расходы продавцов. Причем сразу нескольких. Из чего конкретно складывается стоимость цветов в России, узнал Daily Storm.
Как цветы оказываются на прилавках
В российских магазинах продаются импортные и отечественные цветы. В стране их выращивают во многих регионах, например, в Калужской области, в Московской, в Краснодарском крае. Хозяйка цветочной мастерской Lana Flowers Светлана Кулебякина рассказывает, что в краснодарские тюльпаны «роскошные», но их мало и стоят они дорого. А вот голландские, по ее словам, стоят столько же, сколько и в прошлом году.
Цветы из Нидерландов приезжают в Россию с аукционов. Их покупают и привозят оптовые цветочные базы, они же продают растения магазинам, а магазины — конечному покупателю. Если сеть магазинов достаточно крупная, то она может и не пользоваться услугами баз. Самые масштабные аукционы проходят в голландских деревнях Алсмер и Рейнсбург, в городе Налдвейк и в некоторых других.
Директор по развитию мастерской «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский объяснил, как работают эти аукционы: «Вы, например, производитель, у вас есть свои теплицы. Вам сложно найти конечного покупателя, потому что вы сосредоточены на том, что выращиваете классный цветок, вовремя его срезаете, пакуете и хотите, чтобы у вас был покупатель. Вы приходите на биржу, платите какую-то комиссию этой бирже, а она выставляет ваш цветок. Его видит множество покупателей, дальше происходят торги. Кто дает выше стоимость, тот, соответственно, у вас цветок и выкупает».
После аукциона цветы упаковывают и везут в Россию. «Раньше логистика была простая, — говорит Сухаржевский, — то есть из Нидерландов цветок ехал через Польшу, напрямую приезжал к нам. Сейчас цветок едет разными окольными путями». При этом зелень, которая используется для украшения букетов, из-за санкций ЕС едет отдельно от цветов. В России цветы сначала поступают на склад оптовой базы, а уже оттуда доставляются в магазины.
О том, что происходит дальше, рассказывает флорист на фрилансе и декоратор Валентина Васильева: «Потом, когда цветок приезжает в руки флористам, флорист его подрезает, ставит на воду, на так называемый отпой. Розам минимум шесть часов, тюльпаны отпиваются побыстрее. После этого цветок обрабатывется, очищается от ненужных листьев, шипов, каких-то некрасивых рубашек [самые крайние лепестки], и дальше уже флорист собирает букет».
Насколько магазины увеличивают стоимость
Стоимость цветов на аукционе и в магазине кардинально отличается, отмечает Георгий Сухаржевский. По его словам, цветы могут закупать по 60 рублей, а продавать за 300 рублей, «наценка составляет от 200 до 400 процентов». Многое зависит от конкретного растения и ситуации на рынке, подчеркивает хозяйка цветочной мастерской Lana Flowers Светлана Кулебякина.
Согласно каталогу одной из голландских фирм, специализирующихся на поставках цветов в Россию, оптовая цена на розы начинается от 14 рублей за штуку, а на тюльпаны — от 20 рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2025 года.
При этом у российских компаний, которые поставляют зарубежные цветы магазинам «под ключ», ценник выше. Одна из таких фирм продает голландские розы от 40 рублей за штуку, а тюльпаны — от 50 рублей. Примерно такие же цены указывают оптовики, которые предлагают цветы, выращенные на юге России.
А на прилавках магазинов растения, по крайней мере тюльпаны, оказываются с двукратной наценкой. 5 марта корреспондент Daily Storm опросил продавцов из нескольких точек сетевых магазинов. Самые дешевые тюльпаны предлагали за 120 рублей, а розы — за 75, но в каких-то точках предлагали и за 210 рублей.
Согласно официальным данным Росстата на январь 2025 года, один срезанный цветок в стране стоил в среднем 220 рублей.
Почему так происходит
По словам Сухаржевского, стоимость, по которой оптовая база продает цветы магазинам, складывается из ряда факторов. Во-первых, это цена цветка на аукционе, во-вторых, прибыль, которую база хочет получить, а в-третьих, расходы на доставку. При выезде из одной страны и при въезде в другую цветы надо растаможить, а из-за того, что товар едет не прямым путем, как раньше, вся дорога получается дольше и дороже.
Кроме того, цветы транспортируются по-разному: одни нужно везти в воде, другие не обязательно. «В основном на сухую едут розы, хризантемы, едут тюльпаны — все, что стойкое и с плотным стеблем, — говорит Валентина Васильева. — На воде нужно возить нежные цветы с аккуратными лепестками, которые могут замяться, иначе они просто не доедут, они хрупкие, им нужно пить в процессе. Георгины, например, периодически возят на воде. На самом деле, практически все можно привезти на сухую, но от этого зависит качество цветка, состояние, в котором он доедет до магазина».
Сухаржевский поясняет, как вода влияет на цену доставки: «Цветок, который везут в воде, самый дорогой, потому что он занимает большой объем. В логистике все измеряется кубометрами, объемами. Чем тяжелее вес и больше объем, тем дороже стоит логистика».
Кулебякина рассказывает, что в праздники оптовые базы повышают цены для магазинов: «К нам цветы приходят на 20-25% дороже, чем в обычное время, на праздничные дни всегда идет такое ценообразование, от баз, к сожалению, то есть мы заложники этой ситуации».
«На аукционе есть большой спрос на цветок, поэтому он дорожает, и дальше это идет по цепочке — цветок дорожает на аукционе, дорожает на базе цветочной, дорожает у конечного потребителя», — объясняет флорист Васильева.
Магазин, по словам Кулебякиной, формирует конечную стоимость, учитывая цену поставщика, а также затраты на аренду помещения, зарплаты сотрудников, налоги, расходы на маркетинг и на дополнительные услуги. Васильева же считает, что маркетинг оплачивается отдельно: «Это в цену цветка не вкладывается. Не могу говорить за всех, но в основном развитие оплачивается из чистой прибыли».
Чистая прибыль же, по ее словам, значительно различается у разных магазинов. «Есть миф, что на цветах зарабатывать очень легко. Это неправда. Я работала во многих проектах, кто-то может заработать неплохую сумму, а кто-то покрывает аренду, зарплатный фонд, все другие накладные расходы, и получается средняя месячная зарплата клерка в какой-то корпорации. На восьмое марта получше дела обстоят, потому что большой объем, но в обычное время может быть выручка скромная. У маленького проекта, если получилось, допустим, 250 тысяч в месяц в Петербурге, то уже неплохо. Из этого деньги еще часто уходят на маркетинг, на партнерские договоренности, развитие отношений с блогерами».
Сухаржевский о заработке магазинов говорит: «Доход с одного цветка посчитать невозможно, а общая прибыль зависит от каждого конкретного случая: кто сколько делает наценку. В среднем остается от 25 до 45 процентов».
Кулебякина тоже рассказывает, что наценка рассчитывается индивидуально для каждого растения. «Если цветок приходит по не очень высокой цене, но при этом он очень нужен всегда во всех букетах, то на него идет одна надбавка, — поясняет Кулебякина. — Если это цветок дорогой, роскошный, который изначально стоит, как сирень, допустим, кучу денег, то на него другая надбавка, не можешь на него сделать такую же, он изначально уже дорогой. Нужно понимать своего потребителя — сколько он готов потратить денег». С этим согласна Васильева: она говорит, что нет смысла сильно увеличивать стоимость цветка, который дорого достался магазину, — покупатель его просто не возьмет.