Где в России купить самый дешевый букет. Обзор цен к 8 Марта

Больше всего повезло мужчинам, проживающим на юге страны и Северном Кавказе. По данным Росстата, в январе 2025 года самые дешевые цветы продавались в городе Карачаевск — около 110 рублей за штуку. Следом идет Евпатория, где за один цветок просили 132 рубля. Немного выше ценник в Малгобеке — городе в Республике Ингушетия. Здесь свежесрезанный цветок стоил 133 рубля.





Самые дорогие цветы, судя по данным Росстата, продаются в Палане. Это поселок городского типа в Камчатском крае, где проживает чуть более 2800 человек. До регионального центра — примерно 900 километров. Один цветок в Палане стоил 757 рублей (для понимания, средний ценник по стране — 220 рублей).





Немного лучше дела обстоят в Якутске, где главный символ праздника продавали за 664 рубля. В Норильске же среднюю стоимость одного цветочка эксперты Росстата оценили в 622 рубля.





В других регионах перед праздником ситуация будет не лучше. СМИ пишут, что цены на букеты в сравнении с мартом прошлого года выросли в среднем на 18%.





РИА Новости со ссылкой на представителей цветочного бизнеса уточняет, что при сохранении текущей ценовой тенденции в начале марта 2025 года средний чек на букет цветов вырастет на 18-20%. При этом его цена по России составит примерно от 3900 до 4000 рублей, а в Москве – от 3700 до 4800 рублей.