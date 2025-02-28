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«Ельцин — лучший президент», картинки про «москалей» и цитаты из сериала о маньяке: что постили в соцсетях подозреваемые в покушении на митрополита Тихона
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Священнослужители планировали заложить бомбу в Сретенском монастыре в Москве Коллаж: Daily Storm
Детали

«Ельцин — лучший президент», картинки про «москалей» и цитаты из сериала о маньяке: что постили в соцсетях подозреваемые в покушении на митрополита Тихона

Священнослужители планировали заложить бомбу в Сретенском монастыре в Москве

Коллаж: Daily Storm

ФСБ задержала священнослужителей Никиту Иванковича и Дениса Поповича. Их подозревают в подготовке нападения на митрополита Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре в Москве. В соцсетях задержанные называли Бориса Ельцина лучшим президентом, постили картинки про «москалей», указывали Библию в числе любимых книг и цитировали главного героя сериала о маньяке «Декстер».


Поповича и Иванковича завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в середине прошлого года, сообщает ФСБ.


Денис Попович на допросе сказал, что его заставили следить за Тихоном «под угрозой расправы» и убийства родственников молодого человека. По его словам, позднее кураторы поставили ему задачу «ликвидировать митрополита Тихона». Бомбу хотели заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.


Денис Попович


Попович был помощником Тихона. Ему 27 лет, ранее он жил в украинском городе Черновцы.


Сейчас в качестве городе проживания в соцсетях Поповича указана Москва. Среди его друзей — служители церквей и православные социальные работники. А в подписках священника много юмористических пабликов, сообщество любителей истории, а также митрополиты и группы, посвященные православию.

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Daily Storm также изучил старые соцсетей Дениса Поповича. Во время Крымской весны он был школьником. Судя по постам на старой странице во «ВКонтакте», он поехал из Черновцев в Россию учиться. 


В 2014 году, в разгар войны на Донбассе, Попович публиковал картинки с флагами Украины и РФ. На них были подписи: «Я не участвую в информационной войне», «Нам плевать на политику, мы просто дружим».


Зимой 2015 года он репостнул картинку с текстом на украинском языке: «Москаль — это не житель России. Это падлюка, которая живет на Украине. И ему все не нравится: ни еда, ни язык, ни наши прекрасные женщины. Но и в Россию эта тварь ехать не хочет».

Попович также публиковал чехол с Владимиром Путиным, который сопроводил подписью: «Новый русский бренд (грустный смайлик)». Позже в Instagram* он поделился фото ресторана крымско-татарской кухни на Майдане в Киеве, который украшали украинские флаги. Пост сопроводил хэштегом «Крим_наш». Судя по публикациям в соцсетях, Денис Попович посещал полуостров уже после его вхождения в состав России. 


Осенью 2015-го парень похвастался презентом для украинской диаспоры в столице России. Как написал Попович, в День казака и защитника Украины ему подарили пакет казацкого чая.


В 2019 году Попович выкладывал фото из Москвы с текстом: «А в небе «Жовто-блакитный прапор», в честь именин предстоятеля УПЦ (Украинской православной церкви)».


Еще на своей странице он сохранил пост «Говорите на русском языке правильно!». В тексте разбирались особенности произношения некоторых слов, правила подбора приставок, окончаний и другие лингвистические тонкости. Например, автор пояснял, чем отличаются сочетания «в течение» и «в течении», а также рекомендовал не говорить «ихний».


В Instagram Попович поздравлял c днем памяти небесного покровителя епископа Тихона. А в 2019 году выступил против оптимизации Сретенской духовной семинарии, в которой он учился. Это учебное заведение считалось детищем митрополита Тихона. Согласно планам Синода РПЦ, семинарию должны были объединить с Московской духовной академией (МДА).

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Про ликвидацию вуза писал Daily Storm. Самую успешную семинарию хотели упразднить и передать все привилегии МДА. Студентов «Сретенки» планировали выселить в Сергиев Посад. На их место в вузе должны были прибыть магистранты и аспиранты московской академии.


Никита Иванкович


Бывшему алтарнику храма в Сокольниках, выпускнику Сретенской духовной семинарии Иванковичу 28 лет. Он алтарничал в храме около двух лет назад, знал митрополита Тихона и хорошо общался с ним, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в храме.


Сейчас страница Никиты Иванковича в соцсети «ВКонтакте» закрыта, но в 2020 году в своих аккаунтах он шутил, что лучшим президентом был Борис Ельцин: «Ельцин лучший президент был, при нем как в игрушки поиграешь, поешь — и спать, а сейчас работа какая-то, учеба, ответственность». 

12 лет назад, в 2013-м, он называл себя в соцсетях веселым, ленивым, наивным, с «острой приправой из эгоизма» «музыкaнтом-любитeлем» и «кинокритиком хреновым». 


«На запах могу различить рубли, гривны и доллары с евро», — хвастался Иванкович.


В то же время он был фанатом сериала и книг о серийном убийце Декстере Моргане. «Остается только играть в жизнь и надеяться, что когда-нибудь я пойму правила», — цитировал подросток главного героя.


В любимых книгах на первом месте у юноши стояла Библия, также его интересовали творчество Достоевского и «анекдоты про азербайджанского Моллу Насреддина».


По информации СМИ, данные священнослужителя попадали в утечки информации пользователей «Умного голосования» и сайта «Свободу Навальному».


* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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