«Ельцин — лучший президент», картинки про «москалей» и цитаты из сериала о маньяке: что постили в соцсетях подозреваемые в покушении на митрополита Тихона

ФСБ задержала священнослужителей Никиту Иванковича и Дениса Поповича. Их подозревают в подготовке нападения на митрополита Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре в Москве. В соцсетях задержанные называли Бориса Ельцина лучшим президентом, постили картинки про «москалей», указывали Библию в числе любимых книг и цитировали главного героя сериала о маньяке «Декстер».





Поповича и Иванковича завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в середине прошлого года, сообщает ФСБ.





Денис Попович на допросе сказал, что его заставили следить за Тихоном «под угрозой расправы» и убийства родственников молодого человека. По его словам, позднее кураторы поставили ему задачу «ликвидировать митрополита Тихона». Бомбу хотели заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.





Денис Попович





Попович был помощником Тихона. Ему 27 лет, ранее он жил в украинском городе Черновцы.





Сейчас в качестве городе проживания в соцсетях Поповича указана Москва. Среди его друзей — служители церквей и православные социальные работники. А в подписках священника много юмористических пабликов, сообщество любителей истории, а также митрополиты и группы, посвященные православию.