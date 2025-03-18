NYT: Киев опасается, что Трамп согласится передать Москве порт в Одессе

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп может поддержать российского лидера Владимира Путина по территориальному вопросу и включить в повестку урегулирования критически важный порт Одесса. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на помощников президента Украины Владимира Зеленского.





Администрация Соединенных Штатов уже дала понять, что ожидает признания территориальных потерь Украины, в том числе Крыма, отмечает издание. При этом сам Трамп не раскрывал подробности обсуждений этого вопроса и дальнейших планов по урегулированию.





Для прекращения огня Путин настаивал на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признании этих четырех регионов и Крыма частью России, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Также в качестве условий называлось снятие международных санкций.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится 18 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Темами переговоров станут нормализация отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине.