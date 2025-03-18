Прокуратура потребовала возбудить дело против Бориса Акунина

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартшвили, признан Минюстом России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.





В течение года Акунина уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В ходе очередной проверки прокуратура выявила, что писатель с 11 января по 12 марта продолжил публиковать свои материалы без маркировки иноагента.





Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина, уточняется в заявлении надзорного ведомства.





В декабре 2023 года против писателя было возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности и распространении фейков о Российской армии. В январе 2024 года МВД объявило Акунина в розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его.