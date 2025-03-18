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Прокуратура потребовала возбудить дело против Бориса Акунина
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Писателя уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента undefined
Новости

Прокуратура потребовала возбудить дело против Бориса Акунина

Писателя уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартшвили, признан Минюстом России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.


В течение года Акунина уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В ходе очередной проверки прокуратура выявила, что писатель с 11 января по 12 марта продолжил публиковать свои материалы без маркировки иноагента.


Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина, уточняется в заявлении надзорного ведомства.


В декабре 2023 года против писателя было возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности и распространении фейков о Российской армии. В январе 2024 года МВД объявило Акунина в розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

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#прокуратура #уголовное дело #иноагент #борис акунин
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