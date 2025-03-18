Глава Минфина Силуанов заявил о подготовке предложений по «большой приватизации»

Министерство финансов считает актуальным вопрос о «большой приватизации» в России и подготовит соответствующие предложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. Его слова приводит ТАСС.





Министр финансов добавил, что «сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году».





Силуанов подчеркнул, что ведомству предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей.





Также Минфин намерен активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, добавил глава ведомства. Силуанов отметил, что в текущем году поступления от реализации имущества должны составить не менее 100 миллиардов рублей.