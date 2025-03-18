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Госдума обвинила правительство в неисполнении поручения Путина по животным
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По словам спикера ГД Володина, «необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных» undefined
Новости

Госдума обвинила правительство в неисполнении поручения Путина по животным

По словам спикера ГД Володина, «необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных»

Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к премьер-министру Михаилу Мишустину.


В тексте подчеркивается, что депутаты Госдумы считают «принципиально важным и не терпящим отлагательства» решение проблем по обращению с животными в целях обеспечения безопасности граждан. Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер, отмечается в документе.


Проект обращения обсудят на пленарном заседании Госдумы 18 марта. Поручение о подготовке соответствующего обращения было дано накануне, 17 марта.


По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет», на фоне ежедневного появления пострадавших в результате нападения собак.

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#госдума #правительство #бездомные животные
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