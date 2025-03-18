Трамп поручил Минфину пересмотреть санкционную политику США

Президент США Дональд Трамп поручил провести переоценку санкционной политики Соединенных Штатов, поскольку она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщил в интервью телеканалу Fox Business министр финансов страны Скотт Бессент.





На протяжении длительного периода у США были «ленивые санкции», сказал Бессент. По его словам, именно они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, из-за чего люди отказываются от него.





Глава американского Минфина заявил, что ограничения предыдущей американской администрации против России были малоэффективными. Бессент добавил, что их действенность можно оценить на шесть из десяти, в то время как новая администрация может поднять их до десяти из десяти.





Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира на Украине, запланированные на 18 марта, будут неудачными.