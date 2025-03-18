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В Ленобласти разбился военный вертолет, экипаж погиб
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В Минобороны сообщили, что судно выполняло учебно-тренировочный полет undefined
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В Ленобласти разбился военный вертолет, экипаж погиб

В Минобороны сообщили, что судно выполняло учебно-тренировочный полет

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России.


Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета, уточнили в военном ведомстве. Полет выполнялся без боекомплекта, воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов.


Точное число жертв военное ведомство не назвало. По данным местного издания «Фонтанка», погибли двое членов экипажа.


После падения вертолет загорелся, пишет Telegram-канал «112». Работают экстренные службы. Также на место крушения вылетела комиссия ВКС.

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#ленинградская область #вертолет #крушение #погибшие
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