В Ленобласти разбился военный вертолет, экипаж погиб

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России.





Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета, уточнили в военном ведомстве. Полет выполнялся без боекомплекта, воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов.





Точное число жертв военное ведомство не назвало. По данным местного издания «Фонтанка», погибли двое членов экипажа.





После падения вертолет загорелся, пишет Telegram-канал «112». Работают экстренные службы. Также на место крушения вылетела комиссия ВКС.