Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону продолжили подробный и откровенный разговор по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.





Российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и сразу дал такую команду военным, говорится в заявлении.





Также Путин сообщил американскому президенту, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными по формуле 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.





Лидеры стран подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования, в связи с чем создаются российская и американская экспертные группы.





В Кремле добавили, что Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире.