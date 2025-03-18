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Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа
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Российский президент поддержал идею о взаимном отказе на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре undefined
Новости

Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Российский президент поддержал идею о взаимном отказе на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону продолжили подробный и откровенный разговор по теме урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.


Российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и сразу дал такую команду военным, говорится в заявлении.


Также Путин сообщил американскому президенту, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными по формуле 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.


Лидеры стран подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования, в связи с чем создаются российская и американская экспертные группы.


В Кремле добавили, что Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

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