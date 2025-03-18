Новости
Новости 18+
St
Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней
18+
Президент поддержал соответствующую инициативу Трампа undefined
Новости

Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Президент поддержал соответствующую инициативу Трампа

Российский президент Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду российским военным, сообщила пресс-служба Кремля.


В заявлении отмечается, что лидеры также условились начать переговоры для проработки деталей по инициативе, касающейся безопасности судоходства в Черном море.


Обсуждая инициативу Трампа о ведении 30-дневного перемирия, российская сторона обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.


В Кремле добавили, что также были отмечены серьезные риски, связанные с недоговороспособностью Киева, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир путин #приказ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...