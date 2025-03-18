Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Российский президент Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду российским военным, сообщила пресс-служба Кремля.





В заявлении отмечается, что лидеры также условились начать переговоры для проработки деталей по инициативе, касающейся безопасности судоходства в Черном море.





Обсуждая инициативу Трампа о ведении 30-дневного перемирия, российская сторона обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.





В Кремле добавили, что также были отмечены серьезные риски, связанные с недоговороспособностью Киева, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.