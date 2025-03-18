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Трамп поддержал идею Путина по организации в США и России хоккейных матчей
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В них смогут участвовать игроки НХЛ и КХЛ undefined
Новости

Трамп поддержал идею Путина по организации в США и России хоккейных матчей

В них смогут участвовать игроки НХЛ и КХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина по организации хоккейных матчей в Соединенных Штатах и России, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух президентов.


Отмечается, что матчи планируется проводить между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).


Переговоры между Путиным и Трампом прошли 18 марта. По их итогам Вашингтон и Москва договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, обмене пленными и нормализации отношений.


Также российский лидер сообщил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными по формуле 175 на 175 человек.

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#хоккей #владимир путин #дональд трамп
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