Спецпосланник США анонсировал новые переговоры Москвы и Вашингтона

Представители России и США встретятся в городе Джидде Саудовской Аравии 23 марта, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.





Делегации обсудят детали договоренностей, достигнутых по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пояснил спецпосланник.





Уиткофф подчеркнул, что США ожидают от Украины поддержки этих договоренностей. Также спецпосланник добавил, что проект соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой затрагивает удары не только по энергетическим объектам, а по инфраструктуре в целом.





Как рассказал спецпосланник США, американскую делегацию на встрече возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. По его результатам президент России приказал военным на 30 дней прекратить удары по энергетическим объектам Украины. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский поддержал эту идею. Глава государства добавил, что Киев примет решение, после того как узнает подробности от Вашингтона.