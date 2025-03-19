В Красноярском крае неизвестные похитили 15-летнюю девочку и потребовали выкуп в полмиллиона рублей

В Ачинске в Красноярском крае неизвестные похитили 15-летнюю Дарью В. и прислали родителям ее видеообращение с просьбой перевести 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).





По предварительной версии следствия, Дарья ушла из дома вечером 18 марта. Спустя два часа ее отцу с неизвестного номера пришло видеообращение, где дочь просит перевести полмиллиона рублей для освобождения.





Запись опубликовали ряд Telegram-каналов. На видео девочка, находящаяся на кладбище, извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и «Вагнером» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета». Дарья также сообщила, что сейчас «дядя Сережа забирает ее с собой».





Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 12 лет.





Позже в СК сообщили, что Дарья самостоятельно сделала видеозапись и находилась на кладбище одна. Следователи обнаружили только следы обуви пропавшей девочки. Таксист, который привез ее на кладбище, рассказал, что Дарья села в автомобиль одна, во время поездки не разговаривала, пользовалась наушниками и телефоном.





Пропавшую девочку ищут полицейские и волонтеры, всего задействовано порядка 200 человек, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. К поискам также подключили наиболее опытных сотрудников местного управления уголовного розыска.