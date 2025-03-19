Никита Михалков пожаловался на тех, кто распускает сплетни о его здоровье, и анонсировал новый выпуск «Бесогона»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал Daily Storm появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о его проблемах с сердцем и госпитализации. Председатель правления Союза кинематографистов России заверил, чувствует себя хорошо, находится не в больнице и погружен в работу над новым выпуском своей авторской программы «Бесогон».





«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал», — посетовал мэтр отечественного кинематографа.





«Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице. А еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый «Бесогон», который, Бог даст, выйдет в пятницу. А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — добавил Михалков.





Ранее канал Shot писал, что в начале марта Михалкова якобы госпитализировали с повышенным давлением, после чего у режиссера обнаружили проблемы с сердцем. Но медикам удалось стабилизировать состояние пациента.





По информации канала, впоследствии 79-летнему народному артисту России выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение.





До этого, 14 марта, стало известно, что Михалков стал одним из обладателей специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Церемония награждения лауреатов пройдет 27 марта в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.