Полиция Турции задержала мэра Стамбула и еще 100 человек по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию, задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд в сопровождении полиции, передает телеканал CNN Türk.





По его данным, в рамках расследования также были выданы ордера на задержание 100 человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. Отмечается, что в резиденции мэра Стамбула прошли обыски.





По словам Имамоглу, полиция «пытается узурпировать волю нации» и использовать силы безопасности «в качестве инструментов для этого зла». В комментарии телеканалу мэр Стамбула пообещал «продолжать борьбу».





По запросу турецкой генпрокуратуры Стамбульский университет 17 марта аннулировал диплом Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента страны. Согласно конституции Турции, выдвигаться на должность могут только граждане с высшим образованием. Мэра Стамбула называют главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.





После задержания Имамоглу Турция ограничила доступ к нескольким соцсетям, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. По ее данным, с блокировкой столкнулись видеохостинг YouTube, соцсети X, TikTok, а также Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).