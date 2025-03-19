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Российские военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники
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Как рассказали в Минобороны, дроны были нацелены на энергообъекты Украины undefined
Новости

Российские военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники

Как рассказали в Минобороны, дроны были нацелены на энергообъекты Украины

Российские военные сбили собственные беспилотники после приказа президента России Владимира Путина прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней, сообщили в Минобороны.


В военном ведомстве пояснили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила семь беспилотных летающих аппаратов. Из них шесть были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем.


Дроны были нацелены «на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК», добавили в Минобороны. Все цели находились в Николаевской области.


Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. По его результатам президент России приказал военным на 30 дней прекратить удары по энергетическим объектам Украины. 

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#минобороны #беспилотник #владимир путин
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