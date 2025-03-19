Российские военные после приказа Путина сбили уже летевшие собственные беспилотники

Российские военные сбили собственные беспилотники после приказа президента России Владимира Путина прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней, сообщили в Минобороны.





В военном ведомстве пояснили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила семь беспилотных летающих аппаратов. Из них шесть были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем.





Дроны были нацелены «на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК», добавили в Минобороны. Все цели находились в Николаевской области.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. По его результатам президент России приказал военным на 30 дней прекратить удары по энергетическим объектам Украины.