Телеведущая Анфиса Чехова вступила в партию «Новые люди». Объявление прозвучало в ходе всероссийского партийного съезда, узнал корреспондент Daily Storm. Также журналистка стала амбассадором проекта «Демография».





«Говорят, что темные времена подсвечивают. Вот и меня тоже подсветили», — сказала журналистка, отметив, что вручение партийного билета не стало для нее неожиданностью.





«Я поняла, что хочу служить людям, служить стране и быть максимально полезной в том направлении, о котором я очень хорошо знаю. Что касается демографии, я ее поднимала уже много лет назад», — добавила Чехова.





Телеведущая напомнила, что раньше она создавала провокационное шоу, которое способствовало повышению рождаемости. По словам Чеховой, она и сама готова поднять демографию, «несмотря на свой не самый молодой возраст».





Чехова подчеркнула, что нашла в «Новых людях» единомышленников, которые ей доказали, что в политике есть «искренние люди», заботящиеся о народе.





Наибольшую популярность Чехова получила благодаря передачам «Секс с Анфисой Чеховой» и «Любовь по звездам», выходившим в 2000-е и 2010-е годы на телеканалах ТНТ и ТВ-3. Участники шоу искали любовь с помощью астрологов и экстрасенсов.