«Новые люди» будут выдвигать участников СВО на выборах

Партия «Новые люди» планирует выдвигать участников специальной военной операции (СВО) на выборах, заявил Daily Storm ее лидер Алексей Нечаев на съезде.





Глава партии напомнил, что существуют определенные процедуры, которые необходимо соблюдать. Так, членство в партии нужно приостанавливать на время воинской службы.





«Я считаю, что люди, которые на СВО не просто были, а продемонстрировали, что для них Родина — не пустые слова, это очень достойные кандидаты», — сказал Нечаев.

«Поэтому там, где мы видим, что для них повестка партии связана с прогрессизмом, строительством завтрашнего дня, что это современные люди, люди дела, — конечно, мы их очень ждем в качестве кандидатов от «Новых людей», — добавил лидер партии.





На съезде участник СВО Валерий Типанов получил партийный билет. Также стало известно, что в партию «Новые люди» вступила телеведущая Анфиса Чехова.