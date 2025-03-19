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Комика Останина арестовали по делу об оскорблении участника СВО
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Стендапер проведет в СИЗО два месяца undefined
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Комика Останина арестовали по делу об оскорблении участника СВО

Стендапер проведет в СИЗО два месяца

Суд на два месяца арестовал комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти либо вражды после оскорбления участника специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.


На аресте настаивал Следственный комитет (СК), а прокуратура и защита были против. Стендапер будет пребывать в СИЗО до 15 мая.


Следствие утверждает, что Останин на концерте в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. На допросе в СК комик принес извинения за шутки и заверил, что не хотел никого обидеть.


Останин вину не признает, заявила MSK1.RU его адвокат Вероника Полякова. Правозащитник добавила, что комика избили, и проведенная медицинская экспертиза подтвердила наличие побоев. Это могли сделать белорусские силовики, предположила Полякова.


Стендапера Останина задержали накануне, 18 марта, при попытке пересечь границу с Белоруссией. Белорусские силовики вручили стендаперу мясорубку перед передачей российским коллегам.

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