Комика Останина арестовали по делу об оскорблении участника СВО

Суд на два месяца арестовал комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти либо вражды после оскорбления участника специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.





На аресте настаивал Следственный комитет (СК), а прокуратура и защита были против. Стендапер будет пребывать в СИЗО до 15 мая.





Следствие утверждает, что Останин на концерте в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. На допросе в СК комик принес извинения за шутки и заверил, что не хотел никого обидеть.





Останин вину не признает, заявила MSK1.RU его адвокат Вероника Полякова. Правозащитник добавила, что комика избили, и проведенная медицинская экспертиза подтвердила наличие побоев. Это могли сделать белорусские силовики, предположила Полякова.





Стендапера Останина задержали накануне, 18 марта, при попытке пересечь границу с Белоруссией. Белорусские силовики вручили стендаперу мясорубку перед передачей российским коллегам.