«Кто-то должен быть амбассадором любви»: Анфиса Чехова рассказала, почему вступила в партию «Новые люди»

Телеведущая Анфиса Чехова вступила в партию «Новые люди». Как рассказала Daily Storm журналистка, изначально ее приглашали за блогерский стол, чтобы обсудить тему демографии России.





«Я как человек, который когда-то рассказывал всей стране, как делать детей, сейчас хочу еще глубже в этот вопрос войти, потому что делать — немудреное дело. Но вот так, чтобы хотелось рожать и воспитывать детей, чтобы это было в радость и люди не боялись этого — хочется придумать способы это донести и помочь женщинам рожать как можно больше. Чтобы они не повторяли ошибок, не отказывались от своих детей», — сказала телеведущая.





По ее словам, она долгое время встречалась за блогерскими столами с участниками партии. Многие из тех предложений, что вносила Чехова, партия поддержала, и сейчас они становятся важной повесткой. Партия также создает форум, на котором блогерам будут рассказывать, как гармонично вести соцсети, чтобы стимулировать девушек к материнству, пояснила журналистка.





Чехова отметила, что в политику она не рвется, тем более «ради денег или власти». Телеведущая заверила, что не планирует выдвигаться на выборах.

«Мне кажется, что кто-то должен быть амбассадором любви в этой стране», — добавила журналистка, отметив, что готова занять это место.





Партийный билет Чеховой торжественно вручили 19 марта. На съезде партии «Новые люди» она заверила, что и сама готова улучшить демографию, «несмотря на свой не самый молодой возраст». По словам телеведущей, она поняла, что хочет служить людям и стране.