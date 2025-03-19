Запросы россиян о хоккее в Google достигли максимума после разговора Путина и Трампа о матчах между НХЛ и КХЛ

Запросы россиян о хоккее в Google достигли максимума после разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о матчах между НХЛ (Национальная хоккейная лига) и КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Новости о том, что Трамп поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей в Штатах и России, появились 18 марта около 21:00 мск.
В 21:00 запросы россиян по слову «хоккей» достигали 80 из 100 возможных баллов уровня популярности. Уже в 21:48 они добрались до пика популярности.
Для сравнения, в тот же день в 15:56 уровень интереса составлял 29 баллов, в 17:00 — 65. Об этом свидетельствует сервис Google Trends.
Запрос «хоккей Россия США» достиг максимальной отметки 19 марта в 03:40, 18 марта в 23:08 он был на уровне 48 баллов, в 20:52 — 19 баллов. Все остальное время в течение суток с 16 часов 18 марта запрос был на нуле.
Больше всего за последние сутки жители России гуглили «хоккей билеты» 19 марта в 08:44. Тогда отметка по динамике популярности достигла максимума.
Президент КХЛ Алексей Морозов после переговоров Путина и Трампа заявил, что лига открыта к спортивному диалогу и готова провести матчи с игроками НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов предложил Дональду Трампу попробовать научиться играть в хоккей и напомнил, что Владимир Путин сам хоккеист. По словам Фетисова, хоккейная дипломатия — один из инструментов примирения.