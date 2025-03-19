Запросы россиян о хоккее в Google достигли максимума после разговора Путина и Трампа о матчах между НХЛ и КХЛ

Запросы россиян о хоккее в Google достигли максимума после разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о матчах между НХЛ (Национальная хоккейная лига) и КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Новости о том, что Трамп поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей в Штатах и России, появились 18 марта около 21:00 мск.





В 21:00 запросы россиян по слову «хоккей» достигали 80 из 100 возможных баллов уровня популярности. Уже в 21:48 они добрались до пика популярности.