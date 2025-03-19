Зеленский согласился прекратить удары по российским энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить на 30 дней удары по энергетическим объектам. Об этом украинский лидер сообщил в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.





Зеленский подчеркнул, что одним из первых шагов к полному прекращению конфликта могло бы стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. По словам украинского президента, он поддержал этот шаг, Украина подтвердила, что готова его осуществить.





Президент Украины добавил, что американская сторона предложила «безоговорочное прекращение огня на линии соприкосновения, и Украина также приняла это предложение». Зеленский отметил: он считает такие шаги необходимыми, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.





Ранее президент Украины, комментируя телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина, заявлял, что поддерживает эту идею. Зеленский добавил, что Киев примет решение, после того как узнает подробности от Вашингтона.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. По его результатам президент России приказал военным на 30 дней прекратить удары по энергетическим объектам Украины, после чего они сбили семь российских беспилотников, нацеленных на украинскую инфраструктуру.