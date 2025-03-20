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Беспилотники атаковали больницу под Саратовом, пострадала женщина
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Всего в Минобороны отчитались о 132 сбитых дронах над регионами России undefined
Новости

Беспилотники атаковали больницу под Саратовом, пострадала женщина

Всего в Минобороны отчитались о 132 сбитых дронах над регионами России

При атаке БПЛА были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. 


Из-за атаки дронов в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет, рассказал глава региона. 


В ночь на 20 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в пресс-службе Минобороны. 


Над Саратовской областью сбили 54 дрона, над Воронежской — 40, Белгородской — 22. Еще девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по три — над Курской областью и Крымом, а также один — над Липецкой областью, отчитались в ведомстве. 

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#саратовская область #пво #минобороны рф #сво
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