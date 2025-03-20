В Саратовской области после атаки беспилотников ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки БПЛА. Об этом сообщают власти.





Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее заявил, что Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Он отметил, что все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий.





По данным главы региона, в Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Некоторые жители обратились за медицинской помощью.





В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих в близлежащих к объекту СНТ, указал Бусаргин.





Он сообщал также, что при атаке БПЛА были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей была оказана медпомощь. По словам губернатора, были выбиты стекла в двух детсадах и школе.





Минобороны подтвердило атаки на Саратовскую область, уточнив, что в регионе сбито 54 дрона. Всего над регионами России уничтожено 132 БПЛА, отчитались в военном ведомстве.