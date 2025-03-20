Подозрительный сверток нашли у здания Заксобрания Севастополя

Неизвестный сверток обнаружили под днищем автомобиля во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщили в Департаменте общественной безопасности города.





По информации ведомства, место происшествия оцеплено. Проводятся проверочные мероприятия.





По данным Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схeму движения. Корректировки внесли и в маршруты ряда автобусов и троллейбусов.





Предположительно, машина принадлежит сенатору Сергею Колбину. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Официального подтверждения этой информации нет.





Колбин с 2005-го по 2014 год был начальником подразделения милиции особого назначения «Беркут». Во время его командования личный состав подразделения принимал участие в миротворческих операциях ООН в бывшей Югославии. В ходе Евромайдана, начавшегося в ноябре 2013-го, бойцы «Беркута» участвовали в поддержании порядка на улицах Киева.