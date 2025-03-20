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В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»
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Планы по милитаризации ЕС идут вразрез с мирным урегулированием на Украине, подчеркнул Песков undefined
Новости

В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»

Планы по милитаризации ЕС идут вразрез с мирным урегулированием на Украине, подчеркнул Песков

Планы по милитаризации Европейского союза говорят о его превращении в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Он подчеркнул, что Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании принять участие в переговорах по Украине после недавней беседы Трампа и Путина. 


Лидеры стран ЕС 21 марта собираются обсудить представленную Еврокомиссией стратегию по обороне. Как ожидается, они уделят особое внимание так называемой Белой книге по обороне — представленной ЕК стратегии милитаризации ЕС до 2030 года, куда входит долгосрочный план вооружения Украины.


Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов».

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#украина #европа #кремль #дмитрий песков
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