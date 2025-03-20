В Кремле заявили, что Европа превратилась в «партию войны»

Планы по милитаризации Европейского союза говорят о его превращении в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании принять участие в переговорах по Украине после недавней беседы Трампа и Путина.





Лидеры стран ЕС 21 марта собираются обсудить представленную Еврокомиссией стратегию по обороне. Как ожидается, они уделят особое внимание так называемой Белой книге по обороне — представленной ЕК стратегии милитаризации ЕС до 2030 года, куда входит долгосрочный план вооружения Украины.





Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов».