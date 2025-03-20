Путин подписал указ, требующий украинцев-нелегалов покинуть Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся на территории РФ нелегально, до 10 сентября 2025 года должны выехать из страны, либо урегулировать свое правовое положение.
Иностранные граждане, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.
В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.
В РФ с февраля действует режим высылки нелегальных мигрантов. Такие лица должны узаконить свое пребывание или покинуть Россию до 30 апреля. Для граждан Украины этот срок продлен до 10 сентября.