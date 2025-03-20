Помощник Путина Ушаков сообщил, что консультации экспертов РФ и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде

Консультации экспертов из России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.





Он отметил, что они «условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты».





Помощник Путина также назвал переговорщиков, которые возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США по Украине. Это сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.





Карасин на дипломатической работе с 1972 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. Был заместителем министра иностранных дел России, послом РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Курировал в МИД России вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за границей. В Совфеде с 2019 года. Сейчас возглавляет комитет по международным отношениям.





Беседа в 2003 году занял пост заместителя начальника управления координации оперативной информации департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России. Через год стал главой этого департамента. С 2009 года занимает должность руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ (пятая служба). Входил в состав оргкомитета по председательству России в ШОС и БРИКС. В феврале 2014 года находился в Киеве, отвечал за защиту посольства РФ и других российских учреждений в городе. В 2019-м входил в состав Межведомственной комиссии по участию РФ в G8 и G20.