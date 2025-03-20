Глава Росводресурсов заверил, что общий характер половодья в Орске не будет экстремальным

Глава Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов заверил , что «общий характер половодья в Орске не будет носить экстремального вида». Аварийно-восстановительные работы на дамбе были закончены в декабре 2024 года, напомнил он.





«Половодье 2024 года составило порядка 3-3,5 кубических километра. Сейчас прогноз — от 1 до 2,1 при норме 1,2. Это в полтора, а то и более раз меньше, чем в прошлом году. Никаких оснований для большого беспокойства нет. На сегодняшний день водохранилища готовы к приему паводков в объеме более одного кубического километра воды», — рассказал Daily Storm Кириллов на пресс-конференции.





Чтобы развести паводковую нагрузку и снизить уровень воды — как в Орске, так и ниже по течению до границы с Казахстаном, в ближайшее время сократят сбросы с водохранилища, добавил глава агентства. Это даст возможность воде, которая идет по притокам, где в ближайшие дни сформируются пики, зайти в основное русло реки Урал и сильно не приводить к росту отметок половодья.





Местные СМИ пишут, что жители Орска якобы нашли дыры в уже отремонтированной дамбе, которую прорвало в 2024-м. Дмитрий Кириллов прокомментировал состояние дамбы: по его словам, аварийно-восстановительные работы были закончены в декабре 2024 года.





«Были вопросы с укреплением конструкции. Нужно понимать, что это отдельная работа. Это элементы реконструкции. По заказу региона идет подготовка технико-экономического обоснования. Когда будет готово, мы найдем ответы, как ее еще укреплять», — заявил глава Росводресурсов и призвал не беспокоиться на этот счет.





Все водохранилища на территории бассейна реки Урал подготовлены к паводку, добавил эксперт.





Также Кириллов рассказал про водохранилища Казахстана, граничащие с российскими регионами, включая Оренбургскую область. По предварительным расчетам на сегодняшний день, максимальный сброс воды с этих водохранилищ должен быть в 1,5-2,5 раза меньше, чем в прошлом году.





В феврале 2025 года источник Daily Storm сообщил, что отремонтированная дамба в Орске прослужит не более трех-четырех лет и нуждается в реконструкции. Городские власти подтвердили, что проведенные в прошлом году работы — только временная мера.





В апреле 2024 года вода в реке Урал прорвала дамбу и хлынула на Орск. По информации региональных властей, на 8 апреля было подтоплено почти семь тысяч домов, эвакуировали более двух тысяч жителей.