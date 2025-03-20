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Президентом МОК впервые стала женщина
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Кирсти Ковентри из Зимбабве — бывшая спортсменка undefined
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Президентом МОК впервые стала женщина

Кирсти Ковентри из Зимбабве — бывшая спортсменка

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщают представители организации. 


Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Ковентри сменила на этому посту Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года.


Кирсти Ковентри вступит в должность президента 24 июня. Также она является первой представительницей Африки на этом посту. 


Из россиян участие в голосовании принял член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Президент МОК избирается на восемь лет.

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#спорт #мок #олимпийский комитет #томас бах
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