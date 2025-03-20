Президентом МОК впервые стала женщина

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщают представители организации.





Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста Наварино. Ковентри сменила на этому посту Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года.





Кирсти Ковентри вступит в должность президента 24 июня. Также она является первой представительницей Африки на этом посту.





Из россиян участие в голосовании принял член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Президент МОК избирается на восемь лет.