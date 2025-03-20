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РПЦ учредила новую епархию на территории Чечни и Ингушетии
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Временное управление поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту undefined
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РПЦ учредила новую епархию на территории Чечни и Ингушетии

Временное управление поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту

Русская православная церковь (РПЦ) учредила на территории Чечни и Ингушетии Грозненскую епархию. Она выведена из состава Махачкалинской епархии. 


Как сообщается в журналах Синода, правящий архиерей епархии будет иметь титул «Грозненский и Сунженский». Временное управление ею поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.

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Поменяется и титул управляющего Махачкалинской епархией. Теперь он будет именоваться «Махачкалинский и Дербентский» (прежде — «Махачкалинский и Грозненский»). 


Махачкалинская епархия была выделена из состава Владикавказской епархии в декабре 2012 года. Ее центром стала Махачкала. В состав включили приходы и монастыри в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

#рпц #чечня #епархия
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