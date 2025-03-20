РПЦ учредила новую епархию на территории Чечни и Ингушетии

Поменяется и титул управляющего Махачкалинской епархией. Теперь он будет именоваться «Махачкалинский и Дербентский» (прежде — «Махачкалинский и Грозненский»).





Махачкалинская епархия была выделена из состава Владикавказской епархии в декабре 2012 года. Ее центром стала Махачкала. В состав включили приходы и монастыри в Дагестане, Ингушетии и Чечне.