Эксперт-реставратор рассказал об особенностях восстановления «Ударника»

Кинотеатр «Ударник» известен как один из символов московского конструктивизма. Сейчас ведется реставрация объекта. При этом основное внимание уделяется сохранению его исторического облика. Об этом рассказал заместитель директора по реставрации ООО «ГА» Никита Дудниченко.





Дудниченко подчеркнул, что реставраторы сосредоточены на восстановлении уникального элемента здания — раздвижной кровли. Именно эта особенность позволяла зрителям видеть небо во время просмотров фильмов, что было задумано архитектором Борисом Иофаном при создании проекта.





Он добавил, что работа с объектами конструктивизма требует особого подхода. Этот архитектурный стиль возник в эпоху индустриализации, когда активно применялись новые материалы и технологии. Для их воссоздания реставраторам приходится изучать архивные данные и старинные методы строительства.





По словам Дудниченко, адаптация памятников архитектуры под современные нужды — задача непростая. Необходимо учитывать не только статус объекта культурного наследия, но и современные требования: комфорт, энергоэффективность, безопасность и доступность для всех категорий граждан.





За последние годы в Москве успешно отреставрировали несколько знаковых зданий в стиле конструктивизма. Среди них — Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Хлебозавод имени Зотова на улице Ходынская и клуб завода «Каучук» на Плющихе.





Сейчас работы продолжаются во Дворце культуры завода «Серп и молот», комбинате газеты «Правда» и доме архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке.





Кинотеатр «Ударник» был построен в 1931 году по проекту Бориса Иофана. Он стал частью комплекса Дома правительства (известного как Дом на набережной) и первым в СССР кинотеатром, специально спроектированным для звукового кино. В 1935 году здесь прошел первый советский кинофестиваль. В 2010-м здание было закрыто.





Проект по его восстановлению стартовал в 2023 году. Специалисты приведут в порядок фасады кинотеатра и интерьеры, а также оснастят здание современным оборудованием. Реставрацию кинотеатра должны завершить в 2027 году.