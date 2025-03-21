Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.





Из документа, опубликованного на портале правовых актов, следует, что Лаврова наградили за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку, реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.





Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. Он возглавляет российский МИД с 2004 года.





В июле 2024 года таким же орденом Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди. Российский лидер пожелал политику успехов, а также мира и процветания индийскому народу.