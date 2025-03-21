СК России: Киев пытался атаковать Курскую АЭС, повреждено хранилище отработанного топлива

Следственный комитет России зафиксировал факт попытки со стороны Украины совершить акт ядерного терроризма путем атаки на атомную электростанцию в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.





В Курске председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. В ведомстве отметили, что «зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки на территорию Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива».





Следователи устанавливают причастных к этому преступлению, добавили в СК.





В августе власти Курской области ограничили въезд в Курчатов. Тогдашний врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов».