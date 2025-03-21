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СК России: Киев пытался атаковать Курскую АЭС, повреждено хранилище отработанного топлива
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Устанавливаются причастные к преступлению undefined
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СК России: Киев пытался атаковать Курскую АЭС, повреждено хранилище отработанного топлива

Устанавливаются причастные к преступлению

Следственный комитет России зафиксировал факт попытки со стороны Украины совершить акт ядерного терроризма путем атаки на атомную электростанцию в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК. 


В Курске председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. В ведомстве отметили, что «зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки на территорию Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива». 


Следователи устанавливают причастных к этому преступлению, добавили в СК.


В августе власти Курской области ограничили въезд в Курчатов. Тогдашний врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов».

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#следственный комитет #курск #курская аэс
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