Депутаты предложили наказывать лишением свободы до пяти лет и конфискацией имущества за призыв к санкциям

Около 400 депутатов Госдумы предложили ужесточить наказание за вмешательство в российскую политику из-за границы. Как могут изменить законодательство, рассказала вице-спикер Ирина Яровая.





По ее словам, один из документов предусматривает возможность вынесения приговора заочно по 20 видам преступлений, если виновные находятся за рубежом. Речь идет о призывах к терроризму и экстремизму, нарушении территориальной целостности России, организации массовых беспорядков, дискредитации ВС РФ, уничтожении воинских захоронений, реабилитации нацизма и других преступлениях.





Еще один законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за преступления против национальной безопасности, совершенные по найму или из корыстных побуждений. За дискредитацию армии и призывы к санкциям хотят давать до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. За корыстное содействие международным организациям — до семи лет.





Кроме того, предлагается расширить понятие иноагента. Такой статус получат все, кто содействуют иностранным организациям, действующим против интересов России, а также вовлекают граждан в сбор военно-технической информации.