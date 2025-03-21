СК России возбудил дело о терроризме после удара ВСУ по газораспределительной станции «Суджа»

В Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа». Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».
Следствием установлено, что 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект получил значительные повреждения.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, добавили в СК.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военные преднамеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа». В ведомстве напомнили, что эта станция «до настоящего времени» контролировалась ВСУ.
Украинские военные использовали газоизмерительную станцию «Суджа» «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов». Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», указали в министерстве.