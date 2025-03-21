СК России возбудил дело о терроризме после удара ВСУ по газораспределительной станции «Суджа»

В Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа». Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».





Следствием установлено, что 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект получил значительные повреждения.





В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, добавили в СК.