Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли пожилого мужчину насиловать свою ровесницу. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что ему удалось не взять грех на душу. Однако несчастная стала жертвой сексуальных утех карателей из украинской армии.





Дарья Морозова говорила про мужчину 60 лет, который взял в руки грабли и пошел защищать свой дом. Он был задержан СБУ. К нему стали применять пытки.





«Но те физические пытки для него оказались совершенно неважными. Потому что следующее, что ему приказали сделать, было настолько ужасающе! В соседней камере находилась женщина его же возраста, 60 лет. Ему было приказано пойти и надругаться над ней. Под видом смерти. Мужчина начал плакать», — заявила Морозова.





Над мужчиной тогда посмеялись и сказали, что «у него ничего не работает». Замученный россиянин был рад, что ему не пришлось насиловать человека.





«Последующие полтора-два часа он слышал крики той женщины», — добавила Морозова.





В Москве прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и о преступлениях ВСУ и СБУ по отношению к российским военнослужащим.





Как отметили организаторы встречи, доклад основан на личных свидетельствах 80 вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые подтверждают факты грубых нарушений киевским режимом Женевских конвенций, повсеместные пытки, избиения и издевательства, что квалифицируется как военные преступления и не имеет срока давности.