Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сказано в сообщении регулятора. Третий раз Центробанк принимает решение о сохранении ставки на историческом максимуме.





В релизе ЦБ сказано, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в регуляторе.





В то же время рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.





25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Эльвира Набиуллина позднее заявила, что без повышения ключевой ставки в РФ произошел бы «взрывной» рост кредитования. Центробанк был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, так как это новая ситуация для экономики страны, указала председатель Банка России.