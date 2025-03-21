Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Александра Невского за вклад в развитие отношений государства и церкви.





Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.





Из документа, опубликованного на портале правовых актов, следует, что Лавров награжден за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку, реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.





21 марта Лаврову исполняется 75 лет. Он занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года.