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Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского
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Глава МИД в день своего 75-летнего юбилея получил также орден Святого апостола Андрея Первозванного undefined
Новости

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Глава МИД в день своего 75-летнего юбилея получил также орден Святого апостола Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Александра Невского за вклад в развитие отношений государства и церкви.


Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 


Из документа, опубликованного на портале правовых актов, следует, что Лавров награжден за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку, реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.


21 марта Лаврову исполняется 75 лет. Он занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года. 

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#рпц #лавров #патриарх кирилл
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